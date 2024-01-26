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У Барселоны нет денег, чтобы назначить нового тренера во время сезона - Источник

Испания

Хави не останется, если трофеев не будет

У Барселоны нет денег, чтобы назначить нового тренера во время сезона - Источник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский журналист заявил, что у "Барселоны" нет денег на отставку Хави. Ситуацию вокруг тренера "Барселоны" журналист Сике Родригес оценил в эфире программы El Larguero на Cadena SER.

Родригес заявил, что сложное экономическое положение каталонского клуба может повлиять на будущее Хави, потому что во время сезона у клуба не будет денег на то, чтобы уволить нынешнего тренера и сразу назначить нового.

Поэтому отставка тренера возможна только летом и только в случае, если "Барселона" закончит сезон без трофеев.

"Если ближайшие три месяца пройдут так же, как первые пять, Хави не останется. Это сложная ситуация, потому что на экономическом уровне "Барса" по-прежнему в рабстве у фэйр-плей", - сказал Родригес.

Ранее сообщалось, что Тиаго Мотта - фаворит "Барсы" на случай, если Хави доработает сезон. Рафаэль Маркес может возглавить команду в случае более ранней отставки.

"Барселона" проиграла "Реалу" (1:4) в финале Суперкубка Испании и вылетела из Кубка от "Атлетика" (2:4) на стадии 1/4 финала. В Ла Лиге команда занимает 3-е место, отставая от идущей первой "Жироны" на 8 очков и проведя при этом на матч меньше.

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Барселона Хави
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 15:24
АЛЄНЬ, фас!!!
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Комментарии 1
Dr. House (Поділля)
26.01.2024 в 15:24
АЛЄНЬ, фас!!!
Ответить
1
0

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