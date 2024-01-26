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Официально: Атлетико Мадрид подписал 18-летнего хавбека из Бельгии

Испания
Обновлено

Контракт действует до 2030 года

Официально: Атлетико Мадрид подписал 18-летнего хавбека из Бельгии

atletico de madrid

Новина українською

Мадридский "Атлетико" осуществил трансфер полузащитника Артура Вермерена из "Антверпена".

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Контракт рассчитан до июня 2030 года. Испанцы заплатили за трансфер игрока 22 миллиона евро.

Артур Вермерен присоединился к "Антверпену" летом 2022 года. Он сыграл в бельгийской Про-Лиге в этом сезоне 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

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Атлетико (Мадрид) Антверпен
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Источник:
atletico de madrid
Опубликовал: Екатерина Власова
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