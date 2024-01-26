Официально: Атлетико Мадрид подписал 18-летнего хавбека из Бельгии

Мадридский "Атлетико" осуществил трансфер полузащитника Артура Вермерена из "Антверпена".

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Контракт рассчитан до июня 2030 года. Испанцы заплатили за трансфер игрока 22 миллиона евро.

Артур Вермерен присоединился к "Антверпену" летом 2022 года. Он сыграл в бельгийской Про-Лиге в этом сезоне 21 матч, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

???????? ¡Arthur Vermeeren ya es rojiblanco! ❤️????



???? El internacional belga ha firmado con nuestro club por lo que resta de temporada y seis campañas más.



???? https://t.co/4F3ig0E1Ui



???? ¡#BienvenidoVermeeren! pic.twitter.com/1a6opScwGQ — Atlético de Madrid (@Atleti) January 26, 2024