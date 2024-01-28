Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги

UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Испании между "Сельтой Виго" и "Жироной".

Отставание от "Реала" – всего два очка. Украинская, ой, простите, каталонская команда обязана продолжать гонку с мадридцами, раз уж главная команда региона ("Барселона") этого сделать не может. Традиционно спрашиваем: забьет ли Артем Довбик? Отдаст ли результативную передачу Виктор Цыганков? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 28 января – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев