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Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги

Испания

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Сельта Виго – Жирона. АУДИО онлайн трансляция матча 22-го тура Ла Лиги

Жирона

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UA-Футбол организует комментарий поединка 22-го тура чемпионата Испании между "Сельтой Виго" и "Жироной".

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Отставание от "Реала" – всего два очка. Украинская, ой, простите, каталонская команда обязана продолжать гонку с мадридцами, раз уж главная команда региона ("Барселона") этого сделать не может. Традиционно спрашиваем: забьет ли Артем Довбик? Отдаст ли результативную передачу Виктор Цыганков? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 28 января – в 14:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Зуев

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Примера Чемпионат Испании Сельта (Виго) Ла Лига Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Трансляция Аудио онлайн стрим
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Владимир Зуев
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