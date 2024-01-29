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Ланс заинтересовался перспективным защитником Барселоны

Испания

Испанцы отклонили предложение Ланса

Ланс заинтересовался перспективным защитником Барселоны

twitter.com/Fabrizio Romano

Новина українською

Недавно "Ланс" сделал предложения "Барселоне" по трансферу перспективного защитника Микаила Файе.

Французский клуб предложил арендовать игрока за 9 миллионов евро с обязательством выкупить, но испанцы отклонили это предложение. "Барселона" в ближайшее время не собирается продавать своего защитника.

Микаил Файе пока не дебютировал за испанский клуб. Но за хорватский "Кустошия" в этом сезоне сыграл 17 матчей из 21 возможных.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Екатерина Власова
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