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Барселона — Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Барселона" - "Осасуна": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 31.01.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Барселона — Осасуна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" примет "Осасуну" в максимально сложное время. Команда провалила Суперкубок, вылетела из Кубка короля, а после поражения "Вильярреалу" (3:5) об уходе в конце сезона объявил Хави.

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СМИ писали, что после пресс-конференции тренера Левандовский собирал команду и настраивал на остаток сезона. Но сработает ли фокус? У "Барсы" отвратительная оборона — 29 пропущенных в 21 туре.

"Осасуна" ни за что не борется в этом сезоне, и у нее 0 побед в 6 последних выездных матчах, но, с другой стороны, за нее играет Анте Будимир, который забивает больше Левандовского.

Удастся ли каталонцам остановить соперника, которого они лет десять назад даже не заметили бы — увидим в среду, 31 января, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало — в 20:00 по Киеву.

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