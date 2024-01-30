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Луис де ла Фуэнте: Я предпочту игрока, который играет 90 минут в Аравии, чем 15 или 20 в АПЛ
Луис де ла Фуэнте отвечал на вопросы во время интервью
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский тренер Луис де ла Фуэнте ответил на несколько вопросов относительно чемпионата Евро 2024 года.
Один из них был об игроках Саудовской Аравии, которые входят в состав испанской национальной команды.
"Игра в Аравии не является эксклюзивной, как мы видим в случае с Ляпортом. Я предпочту игрока, который играет 90 минут в Аравии, чем 15 или 20 в АПЛ", - цитирует главного тренера Магса.
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Источник:marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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