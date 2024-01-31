Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Главное событие всей Ла Лиги последних дней — это объявление Хави о том, что он уйдет в конце сезона. По слухам, команда восприняла это тяжело; кто-то даже плакал. Также на следующий день партнеров собрал Роберт Левандовский, чтобы настроить на остаток сезона. Чисто теоретически это может и подействовать. Но может и нет. Матч с "Осасуной" должен показать.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Ла Лига, 20-й тур

31 января 2024 года. Барселона, "Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша"

"Барселона" 20:00 "Осасуна"

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Барселона - Осасуна Смотреть трансляцию