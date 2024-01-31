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Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Барселона намерена выйти из кризиса – смотреть онлайн трансляцию матча

Барселона – Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

UA-Футбол
Новина українською

Главное событие всей Ла Лиги последних дней — это объявление Хави о том, что он уйдет в конце сезона. По слухам, команда восприняла это тяжело; кто-то даже плакал. Также на следующий день партнеров собрал Роберт Левандовский, чтобы настроить на остаток сезона. Чисто теоретически это может и подействовать. Но может и нет. Матч с "Осасуной" должен показать.

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Ла Лига, 20-й тур

31 января 2024 года. Барселона, "Олимпийский стадион им. Люиса Кумпаньша"

"Барселона" 20:00 "Осасуна"

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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