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Хави Эрнандес хочет продолжить свою карьеру в Премьер-Лиге

Испания
Обновлено

Испанец намерен продолжить работать в Европе

Хави Эрнандес хочет продолжить свою карьеру в Премьер-Лиге

twitter/FabrizioRomano

Новина українською

Недавно Хави Эрнандес объявил, что покидает пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.

Испанец уже получил несколько предложений из Саудовской Аравии, но тренер намерен продолжить свою карьеру в Европе. Его приоритетом является работа в одном из клубов Премьер-Лиги, но Хави также заинтересован в Бундеслиги и Серии А.

Но пока Эрнандес планирует взять творческий отпуск и провести время со своей семьей в Барселоне.

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Хави Эрнандес Бундеслига Барселона Серии А
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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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