Хави Эрнандес хочет продолжить свою карьеру в Премьер-Лиге

Недавно Хави Эрнандес объявил, что покидает пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.

Испанец уже получил несколько предложений из Саудовской Аравии, но тренер намерен продолжить свою карьеру в Европе. Его приоритетом является работа в одном из клубов Премьер-Лиги, но Хави также заинтересован в Бундеслиги и Серии А.

Но пока Эрнандес планирует взять творческий отпуск и провести время со своей семьей в Барселоне.