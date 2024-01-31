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Хави Эрнандес хочет продолжить свою карьеру в Премьер-Лиге
Испанец намерен продолжить работать в Европе
twitter/FabrizioRomano
Недавно Хави Эрнандес объявил, что покидает пост главного тренера "Барселоны" в конце этого сезона.
Испанец уже получил несколько предложений из Саудовской Аравии, но тренер намерен продолжить свою карьеру в Европе. Его приоритетом является работа в одном из клубов Премьер-Лиги, но Хави также заинтересован в Бундеслиги и Серии А.
Но пока Эрнандес планирует взять творческий отпуск и провести время со своей семьей в Барселоне.
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Источник:football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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