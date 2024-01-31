Анчелотти: Я понимаю, почему Хави уходит из Барселоны

А что ж, тут не понимать? Ни один тренер позорного реала не сталкивался с таким наглым, циничным, беспардонным засуживанием, которое выпадает на долю великой Барселоны за всю ее историю. И, особенно, за последние 18 лет. Кстати, Анчелотти еще тот вор! Ведь в финале ЛЧ 2014 года его среал за 30 секунд до конца основного времени проигрывал 1-0 и сравнял счет благодаря голу, забитого с фолом. Его счастье, что тогда не было ВАР. Кто хочет узнать, в чем был фол, гуглите. Например, задайте в поисковике фразу - "Гол рамоса в финале с фолом". Вам развернет несколько стоп кадров, как Бейл блокирует Хуанфрана ударом локтем в лицо. Хуанфран не может выпрыгнуть, чтоб помешать рамосу... И это спасительный для позорного среала гол.