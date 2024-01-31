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Анчелотти: Я понимаю, почему Хави уходит из Барселоны

Испания
Обновлено

Главный тренер мадридского Реала высказал свое мнение

Анчелотти: Я понимаю, почему Хави уходит из Барселоны

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карло Анчелотти высказал свое мнение относительно ухода Хави Эрнандеса из "Барселоны" в конце этого сезона.

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"Хочу сказать только одно, я не хочу сравнивать "Реал" с "Барселоной". У тренеров фантастическая работа с давлением. Это нормально. И я уважаю все их мнения. Но я понимаю, почему Хави уходит из "Барселоны".

Несколько дней назад Хави Эрнандес объявил об отставке (он покинет клуб летом). Он уже имеет предложение возглавить клуб Саудовской Аравии.

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Карло Анчелотти Барселона Хави Реал (Мадрид)
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1 голосов
Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2024 в 18:58
А что ж, тут не понимать? Ни один тренер позорного реала не сталкивался с таким наглым, циничным, беспардонным засуживанием, которое выпадает на долю великой Барселоны за всю ее историю. И, особенно, за последние 18 лет. Кстати, Анчелотти еще тот вор! Ведь в финале ЛЧ 2014 года его среал за 30 секунд до конца основного времени проигрывал 1-0 и сравнял счет благодаря голу, забитого с фолом. Его счастье, что тогда не было ВАР. Кто хочет узнать, в чем был фол, гуглите. Например, задайте в поисковике фразу - "Гол рамоса в финале с фолом". Вам развернет несколько стоп кадров, как Бейл блокирует Хуанфрана ударом локтем в лицо. Хуанфран не может выпрыгнуть, чтоб помешать рамосу... И это спасительный для позорного среала гол.
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0
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Комментарии 3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
31.01.2024 в 18:58
А что ж, тут не понимать? Ни один тренер позорного реала не сталкивался с таким наглым, циничным, беспардонным засуживанием, которое выпадает на долю великой Барселоны за всю ее историю. И, особенно, за последние 18 лет. Кстати, Анчелотти еще тот вор! Ведь в финале ЛЧ 2014 года его среал за 30 секунд до конца основного времени проигрывал 1-0 и сравнял счет благодаря голу, забитого с фолом. Его счастье, что тогда не было ВАР. Кто хочет узнать, в чем был фол, гуглите. Например, задайте в поисковике фразу - "Гол рамоса в финале с фолом". Вам развернет несколько стоп кадров, как Бейл блокирует Хуанфрана ударом локтем в лицо. Хуанфран не может выпрыгнуть, чтоб помешать рамосу... И это спасительный для позорного среала гол.
Ответить
0
7
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
31.01.2024 в 19:36
Завидуй молча шизик больноголовый!
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4
1
Algrab (Костопiль)
31.01.2024 в 19:47
Яке ж ти хворе створіння, Монреальський ти Оленю....
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3
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