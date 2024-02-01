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Барселоне предложили услуги Жозе Моуриньо - Источник
Мендеш предложил услуги своего клиента каталонцам
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Жорже Мендеш, агент бывшего главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо, предложил услуги своего клиента "Барселоне", сообщает football-italia.
По данным источника, Мендеш готов уладить финансовые разногласия, которые могут возникнуть при обсуждении возможного сотрудничества между "Барселоной" и Моуриньо.
Также отмечается, что возможной проблемой может стать то, что Жозе в свое время возглавлял "Реал" и у многих испанских болельщиков ассоциируется именно с этим клубом.
Напомним, ранее главный тренер "Барселоны" Хави объявил, что покинет занимаемую должность по окончании сезона.
Моуриньо, в свою очередь, 16 января покинул пост главного тренера "Рома", который занимал с 2021 года.
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