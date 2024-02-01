Хетафе - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" сыграет важный с точки зрения борьбы за корону Ла Лиги матч против "Хетафе". Испанские СМИ пишут о том, что в воротах "сливочных" сыграет украинец Андрей Лунин.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Начало матча – в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO. MEGOGO Футбол 1.

Примера. 20-й тур

1 февраля. Хетафе. "Колозеум"

"Хетафе" 22:00 "Реал Мадрид"

Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа

Трансляция: MEGOGO Футбол 1