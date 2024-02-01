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Хетафе - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Хетафе - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.02.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
"Реал" сыграет важный с точки зрения борьбы за корону Ла Лиги матч против "Хетафе". Испанские СМИ пишут о том, что в воротах "сливочных" сыграет украинец Андрей Лунин.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Начало матча – в 22:00. Смотреть можно на MEGOGO. MEGOGO Футбол 1.
Примера. 20-й тур
1 февраля. Хетафе. "Колозеум"
"Хетафе" 22:00 "Реал Мадрид"
Арбитр: Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Хетафе - РеалСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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