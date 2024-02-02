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Хоселу - о дубле в ворота Хетафе: Это синоним слова "работа", самым важным была победа

Испания

Нападающий мадридцев прокомментировал победу

Хоселу - о дубле в ворота Хетафе: Это синоним слова "работа", самым важным была победа

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Реала" Хоселу прокомментировал победу над "Хетафе" в матче 22-го тура чемпионата Испании.

33-летний футболист отметился в игре дублем.

"Я счастлив, что сделал дубль для "Реала" и выиграл. Это синоним слова "работа", и самым важным для меня была победа.

Просто быть здесь - это мечта, а также иметь возможность разделить эмоции с моими товарищами по команде и всеми людьми, которые нас окружают и помогают нам. Я горжусь своей карьерой, рад, что смог оказаться здесь", - Хоселу .

В нынешнем сезоне Хоселу сыграл 31 матч, забил 12 мячей и отдал четыре голевые передачи.

После 22 туров "Реал" лидирует в Ла Лиге с 57 очками. На второй строчке расположилась "Жирона" (55 очков).

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Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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