Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона" едет в гости к новичку элиты, который удобно устроился в середине таблицы, и это точно не повод расслабляться для фанатов чемпиона.

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"Алавес" хорошо выступает на своем поле, одержал тут 5 побед и лишь в добавленное время пропустил от "Реала" (0:1). Он умеет связать оппонентов по рукам и ногам.

А что "Барселона"? В прошлом туре за нее впервые забил Витор Роке, но плохих новостей больше. Взять хотя бы травмы — вне игры Бальде, Гави, тер Штеген, Феликс, Ферран, Рафинья, Роберто, Маркос Алонсо. И кем прикажете играть? От безысходности Хави уже выпускает 16-летних.

Справятся ли каталонские школьники с жесткой, но не выдающейся командой Луиса Гарсии — увидим в субботу , 3 февраля , в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV . Начало — в 19:30 по Киеву.

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