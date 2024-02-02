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Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания

"Алавес" — "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 03.02.2024 ⋊ Примера на UA-Футбол

Алавес — Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Urbanandsport/NurPhoto

UA-Футбол
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"Барселона" едет в гости к новичку элиты, который удобно устроился в середине таблицы, и это точно не повод расслабляться для фанатов чемпиона.

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"Алавес" хорошо выступает на своем поле, одержал тут 5 побед и лишь в добавленное время пропустил от "Реала" (0:1). Он умеет связать оппонентов по рукам и ногам.

А что "Барселона"? В прошлом туре за нее впервые забил Витор Роке, но плохих новостей больше. Взять хотя бы травмы — вне игры Бальде, Гави, тер Штеген, Феликс, Ферран, Рафинья, Роберто, Маркос Алонсо. И кем прикажете играть? От безысходности Хави уже выпускает 16-летних.

Справятся ли каталонские школьники с жесткой, но не выдающейся командой Луиса Гарсии — увидим в субботу, 3 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало — в 19:30 по Киеву.

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