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Летом Рафинья может перейти в клуб с АПЛ
Ньюкасл или Тоттенхэм
Фото: Futbol Club Barcelona
Рафинья может перейти в клуб с АПЛ, сообщает Relevo.
Как говорится в источнике, еще прошлым летом 27-летним бразильцем интересовался "Ньюкасл", а этой зимой Рафинья попал в зону интересов "Тоттенхэма". Отмечается, что Барселона может продать игрока, чтобы улучшить свое финансовое состояние.
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Напомним, контракт Рафиньи рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне бразилец отыграл в 20 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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