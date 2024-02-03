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Летом Рафинья может перейти в клуб с АПЛ

Испания

Ньюкасл или Тоттенхэм

Летом Рафинья может перейти в клуб с АПЛ

Фото: Futbol Club Barcelona

Новина українською

Рафинья может перейти в клуб с АПЛ, сообщает Relevo.

Как говорится в источнике, еще прошлым летом 27-летним бразильцем интересовался "Ньюкасл", а этой зимой Рафинья попал в зону интересов "Тоттенхэма". Отмечается, что Барселона может продать игрока, чтобы улучшить свое финансовое состояние.

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Напомним, контракт Рафиньи рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне бразилец отыграл в 20 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.

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Источник:
Relevo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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