Летом Рафинья может перейти в клуб с АПЛ

Рафинья может перейти в клуб с АПЛ, сообщает Relevo.

Как говорится в источнике, еще прошлым летом 27-летним бразильцем интересовался "Ньюкасл", а этой зимой Рафинья попал в зону интересов "Тоттенхэма". Отмечается, что Барселона может продать игрока, чтобы улучшить свое финансовое состояние.

Напомним, контракт Рафиньи рассчитан до лета 2027 года. В этом сезоне бразилец отыграл в 20 матчах, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.