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Жирона – Реал Сосьедад. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура чемпионата Испании
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура Примеры между "Жироной" и "Реалом Сосьедадом".
Вторая команда первенства принимает у себя в домашних стенах 6-й коллектив турнирной таблицы. "Жирона" продолжает погоню за "Реалом" (2 очка) и все еще находится на комфортном расстоянии от "Атлетико" (8). Сумеет ли команда Мичела продолжить радовать своих испанских и украинских болельщиков? Будут ли результативные действия у Довбика и Цыганкова? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 февраля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Александр Костюк
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