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Жирона – Реал Сосьедад. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура чемпионата Испании

Испания

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Жирона – Реал Сосьедад. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура чемпионата Испании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура Примеры между "Жироной" и "Реалом Сосьедадом".

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Вторая команда первенства принимает у себя в домашних стенах 6-й коллектив турнирной таблицы. "Жирона" продолжает погоню за "Реалом" (2 очка) и все еще находится на комфортном расстоянии от "Атлетико" (8). Сумеет ли команда Мичела продолжить радовать своих испанских и украинских болельщиков? Будут ли результативные действия у Довбика и Цыганкова? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Александр Костюк
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