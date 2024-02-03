Жирона – Реал Сосьедад. АУДИО онлайн трансляция матча 23-го тура чемпионата Испании

UA-Футбол организует комментарий поединка 23-го тура Примеры между "Жироной" и "Реалом Сосьедадом".

Вторая команда первенства принимает у себя в домашних стенах 6-й коллектив турнирной таблицы. "Жирона" продолжает погоню за "Реалом" (2 очка) и все еще находится на комфортном расстоянии от "Атлетико" (8). Сумеет ли команда Мичела продолжить радовать своих испанских и украинских болельщиков? Будут ли результативные действия у Довбика и Цыганкова? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 3 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Александр Костюк