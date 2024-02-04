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Реал Мадрид - Атлетико Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания
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Мадридское дерби

Реал Мадрид - Атлетико Мадрид: Смотреть Live прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото: twitter.com/realmadrid

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 23-го тура чемпионата Испании пройдет мадридское дерби. В прошедшей игре "Реал Мадрид" уступил "Атлетико" со счетом 4:2. Сегодня матч пройдет в родных стенах "сливочных", возможно, это им поможет обыграть "Атлетико".

Напомним, за "Реал Мадрид" выступает Андрей Лунин. Последнюю свою игру он провел "на сухо", такой результат может повлиять на то, что в сегодняшнем дерби он выйдет в старте.

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Чемпионат Испании. "Реал Мадрид" - "Атлетико Мадрид"
4 февраля, 22:00
Прямая трансляция: MEGOGO

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Прямая трансляция Реал Мадрид - Атлетико М
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