Примера. Вильярреал не забил, Бетис не победил, лучший матч Сельты в сезоне

“Вильярреал” переиграл “Кадис” по игре, но не добился победы на табло.

Почему? Чрезмерный эгоизм в завершении атак. Алекс Баэна, Жерар Морено, Гонсалу Гедеш наносили много сложных ударов по воротам, игнорируя более выгодные позиции партнеров.

Ну, и вратаря гостей Конана Ледесму тоже хвалим. То, как он реагировал на удар Комесаньи головой и попытки Баэны — это сильно.

Касательно атак самого "Кадиса", то их было наибольше на старте, но это был не день Криса Рамоса, и он все испортил.

В таблице ничья оставила "Вильярреал" на 14-м месте с 24 очками. У "Кадиса" - пока еще 18-е место, но те же 17 баллов, что и у "Севильи". Борьба за выживание будет жаркой.

23-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Кадис" - 0:0

"Вильярреал": Йоргенсен — Фемения, Альбиоль, Куэнка, Альберто Морено — Ахомаш (Гедеш, 46), Комесанья (Капу, 70), Коклен (Тригейрос, 89), Баэна — Жерар Морено, Серлот (Моралес, 46)

"Кадис": Ледесма — Карселен, Мере, Чуст, Лукас Пирес — Алехо (Хуанми, 75), Эскаланте (Куаме, 90+3), Алекс, Наварро (Макси Гомес, 82) — Собрино (Сальдуа, 90+3), Рамос (Окампо, 82)

Предупреждения: Коклен, 47, Комесанья, 67, Баэна, 90+4 — Карселен, 69

Определенно лучший матч "Сельты" с тех пор, как летом ее возглавил Рафа Бенитес.

Абсолютно все прошло по сценарию гостей. Странд Ларсен в сольном проходе открыл счет, после чего результативно прострелил на де ла Торре — это 0:2 уже на 25-й минуте.

"Осасуна" перехватила мяч и много атаковала позиционно, но Ибаньес, Рауль Гарсия и даже Будимир не могли пробить точно. 18 ударов и лишь 1 в створ ворот — куда это годится?

The American Luca de la Torre is in fantastic form for Celta Vigo right now. ???????????? 5 Games ????️ 3 Goals ⚽️ 2 Assists ???? pic.twitter.com/H1JeUqVvxW

"Кельты" легко отбивались и ждали финального свистка, а когда судья уже был готов его дать, сбегали в еще одну результативную контратаку. На сей раз зимний новичок Жаилсон эталонно нашел в штрафной Дувикаса, и тот не подвел.

Победа позволила "Сельте" подняться на 16-е место с 20 очками. У "Осасуны" - 26 баллов и более респектабельная 12-я позиция.

23-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Сельта" - 0:3

Голы: Странд Ларсен, 24, де ла Торре, 25, Дувикас, 90

"Осасуна": Эррера — Аресо, Давид Гарсия, Катена (Мохика, 62), Крус, Пенья (Барха, 75) — Ибаньес (Арнаис, 62), Муньос, Мой Гомес (Орос, 62) — Рауль Гарсия (Рубен Гарсия, 75), Будимир

"Сельта": Гуаита — Тапиа, Нуньес, Домингес — Манкильо (Альенде, 73), Жаилсон, Бельтран, Ристич — Мингеса, де ла Торре (Ману Санчес, 87) — Странд Ларсен (Дувикас, 62)

Предупреждения: Давид Гарсия, 12, Барха, 84

Очень конкурентный, энергозатратный матч, в котором первый тайм получился ярче, чем второй.

Фекир мог открыть счет уже на 2-й минуте, но пробил мягко, и защита выбила. "Хетафе" же ответил сразу голом — причем Абнер не только привез пенальти, но и получил в этом эпизоде травму.

Конечно, "Бетис" только разъярился. Хозяева лучше держали мяч, быстрее его двигали, и еще в первом тайме Кардосо заработал пенальти уже для них - его реализовал Иско.

С этого начались непродолжительные качели. У "Хетафе" неплохо пробивал Мата, у "Бетиса" - опять Фекир.

6 - @isco_alarcon ???????? has scored six goals in the current season with #RealBetis in 22 games in #LaLiga, one more than in their previous five seasons combined in this competition (101 games). Moment. pic.twitter.com/erEfgNreOA