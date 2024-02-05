Тер Штеген близок к возвращению на поле и может сыграть с Гранадой

Марк-Андре тер Штеген близок к возвращению на поле.

Напомним, вратарь "Барселоны" не играл с 12 ноября из-за болей в спине. В декабре он перенес операцию, а вчера вернулся к тренировкам в общей группе.

Сейчас все указывает на то, что тер Штеген попадет в стартовый состав "Барсы" на матч против "Гранады", который состоится 11 февраля. Клуб хочет начать задействовать его как можно раньше, пишет As.

Также ожидается, что в этой игре на поле смогут вернуться Рафинья Диас и Серджи Роберто.