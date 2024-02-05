  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Тер Штеген близок к возвращению на поле и может сыграть с Гранадой
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тер Штеген близок к возвращению на поле и может сыграть с Гранадой

Испания

Он не играл с 12 ноября из-за травмы спины

Тер Штеген близок к возвращению на поле и может сыграть с Гранадой

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Марк-Андре тер Штеген близок к возвращению на поле.

Напомним, вратарь "Барселоны" не играл с 12 ноября из-за болей в спине. В декабре он перенес операцию, а вчера вернулся к тренировкам в общей группе.

Сейчас все указывает на то, что тер Штеген попадет в стартовый состав "Барсы" на матч против "Гранады", который состоится 11 февраля. Клуб хочет начать задействовать его как можно раньше, пишет As.

Также ожидается, что в этой игре на поле смогут вернуться Рафинья Диас и Серджи Роберто.

По теме
yellow-arrow
Дани Алвес прибыл в суд по делу об изнасиловании
yellow-arrow
Довбик пройдет дополнительное медобследование
yellow-arrow
Спортивный директор Барселоны: Я не ожидал ухода Хави
Барселона Марк-Андре тер Штеген
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
as
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости