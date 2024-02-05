Йоро - приоритетная трансферная цель Реала для центра обороны

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью для центра обороны.

Изначально мадридский клуб планировал укрепить позицию центрального защитника в 2025 году. Однако теперь "сливочные" рассматривают возможность подписать новичка на эту позицию на год раньше - это связано с большим количеством травм, сообщает Marca.

Первую строчку в списке игроков, которые интересуют "Реал", занимает Лени Йоро из "Лилля". Французский клуб оценивает 18-летнего футболиста в 60 миллионов евро, но мадридцы считают эту цену непомерно высокой.

В отчете, подготовленном скаутской командой "Реала", говорится, что Йоро имеет большой потенциал для развития на позиции центрального защитника, но также способен выступать на правом фланге. Главным препятствием для трансфера может стать только его трансферная стоимость.

В текущем сезоне Лиги 1 Лени провел 19 матчей и забил 2 гола.