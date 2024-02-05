  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Йоро - приоритетная трансферная цель Реала для центра обороны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Йоро - приоритетная трансферная цель Реала для центра обороны

Испания

Лилль оценивает 18-летнего игрока в 60 млн евро

Йоро - приоритетная трансферная цель Реала для центра обороны

losc

Новина українською

"Реал" определился с приоритетной трансферной целью для центра обороны.

Изначально мадридский клуб планировал укрепить позицию центрального защитника в 2025 году. Однако теперь "сливочные" рассматривают возможность подписать новичка на эту позицию на год раньше - это связано с большим количеством травм, сообщает Marca.

Первую строчку в списке игроков, которые интересуют "Реал", занимает Лени Йоро из "Лилля". Французский клуб оценивает 18-летнего футболиста в 60 миллионов евро, но мадридцы считают эту цену непомерно высокой.

В отчете, подготовленном скаутской командой "Реала", говорится, что Йоро имеет большой потенциал для развития на позиции центрального защитника, но также способен выступать на правом фланге. Главным препятствием для трансфера может стать только его трансферная стоимость.

В текущем сезоне Лиги 1 Лени провел 19 матчей и забил 2 гола.

По теме
yellow-arrow
Довбик/Циганков против Лунина, Марсель в подготовке к Шахтеру. Расписание футбола на пятое - одиннадцатое февраля
yellow-arrow
Деку высказался о сумме, заплаченной за трансфер Витора Роке
yellow-arrow
Флик готов возглавить Барселону и уже учит испанский - Источник
Реал (Мадрид) Лилль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
marca
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Dr. House (Поділля)
05.02.2024 в 15:41
Символічно. Колись був Йєро, тепер буде Йоро
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Dr. House (Поділля)
05.02.2024 в 15:41
Символічно. Колись був Йєро, тепер буде Йоро
Ответить
1
0
Algrab (Костопiль)
05.02.2024 в 15:47
Якось так...Там вже і Мбаппе буде....Будемо рвати барсючків на непристойний рахунок...3-5, 0-4, 2-8...Ех, красота ..
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости