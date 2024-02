Бенефициар – вся Украина. Андрей Лунин проводит лучший сезон в карьере

Что происходит?

Прямо сейчас номер один мадридского "Реала" – украинец.

Нет больше никакой конкуренции, никаких сомнений. Кепа Аррисабалага греет лавку, Андрей Лунин выходит и зарабатывает комплименты от Карло Анчелотти:

"Он очень хорошо справился, совершил отличный сэйв после удара Гризманна и помог нам при стандартных положениях".

Это было после нервных 1:1 с "Атлетико", где Лунин отразил 4 непростых удара.

До этого были 2:0 над "Хетафе", и там говорил уже Флорентино Перес, которого так поразил сэйв после удара Борхи Майораля, что президент "Сливочных" даже спустился в раздевалку.

ANDRIY LUNIN HUGE BLOCKS ON MAYORAL SHOT!!!! ???? pic.twitter.com/2HpoxFtYxE — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) February 1, 2024

Несомненно, именно Лунин будет защищать ворота "Реала" и в следующем суперматче против "Жироны", и это, господа, невероятно. Еще в ноябре Карло Анчелотти говорил, что Андрей будет играть "пока не вернется Кепа"; далее он удивленно отметил "личность" украинца после мощного перфоманса с "Кадисом" и только перед новым годом признался, что "выступления двух вратарей заставили его задуматься".

То есть, мы имеем не заранее спланированную конкуренцию, а спурт Лунина, к которому папа Карло притирается по ходу сезона.

Да и разве только он?

Andriy Lunin appreciation post. pic.twitter.com/0vKFtT62sm — Madrid Universal (@MadridUniversal) February 5, 2024

Конкурент облажался

Конечно, без этого ничего бы не получилось.

Кепа Аррисабалага уже заказал чартер в Мюнхен, где должен был подписаться в "Баварии", когда 12 августа ему позвонили из "Реала" и сообщили о травме Куртуа.

Требование у Кепы было только одно – играть, и Анчелотти на него согласился.

Лунина после слабых выступлений весной в расчет никто не брал — и больше всех тренер вратарей "Реала" Луис Льопис, который хорошо знал Кепу по Бильбао, а вот Андрея рекомендовал продать еще год назад.

То, что было дальше, ставит под сомнение беспристрастность Льописа, ведь Кепа сыграл полностью следующие 13 матчей после дебюта 14 августа, однако не добился заметных успехов. Даже наоборот — он привез и заставил команду страдать против "Наполи".

"Кепа плохо играет в воздухе, но никто не идеален, даже я", - отшучивался Анчелотти.

Далее, однако, была трагикомедия 8 ноября перед "Брагой": Кепа взялся за такие сложные упражнения на разминке, что довел себя до травмы. Лунин был готов – и уже на 6-й минуте отбил пенальти.

Еще за тем - полуфинал Суперкубка Испании из "Атлетико". Кепа не справился с простым выходом и забросил мяч в свои ворота.

Opta тогда же посчитала, что Аррисабалага пропустил 11 голов при xGOT 13, тогда как у Лунина этот показатель — 6 при xGOT 10.

Atletico Madrid take the 3-2 lead against Real Madrid thanks to an own goal from Antonio Rudiger after Kepa punched it into him. ???????????? pic.twitter.com/3NTx5Ecv7g — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) January 10, 2024

Да, Анчелотти обещал Кепе практику, но он также обещал Пересу титулы, и это перевесило.

Наш прогрессирует

Вы же помните, как Лунин пропустил 4 гола из 4 ударов против "Жироны" год назад? Так вот забудьте, это уже прошлое.

В конце декабря Opta сочла, что украинец на 3-м месте в топ-лигах по проценту отраженных ударов. На тот момент в 8 матчах он совершил 25 сэйвов и только 5 раз пропустил. Лучше Лунина отбивали лишь Ян Зоммер из "Интера" и Марцин Булка из "Ниццы".

По состоянию на 15 января Андрей был лучшим в Ла Лиге по проценту сэйвов, точности передач и эффективности на выходах.

Более того, у него был второй лучший показатель в лиге по "предупрежденным голам".

???????? Andriy Lunin vs La Liga GKs, per 90:



???? Save % - 1st

???? Pass % - 1st

???? Aerial % - 1st

???? Prevented goals - 2nd@DataMB_ pic.twitter.com/JYxIXMILOP — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 15, 2024

На диаграмме все хорошо видно. Лунин нечасто выходит из ворот и не тер Штеген в игре ногами, однако у него выдающиеся рефлексы и точные лонгболы. Это старая добрая школа, которая так нравится Анчелотти.

Не против старомодного голкипера и команда. Marca пишет, что авторитет Лунина в раздевалке очень вырос: "Он не из тех, кто много улыбается или говорит, но сфокусирован на работе, и его уважают".

Раньше эта скромность обеспечила украинцу хорошее имя в клубах, где он играл в аренде. Так, в "Леганесе" вспоминают, что украинец "делал все ради места в старте и помог выйти на новый уровень Пичу Куэльяру", а конкурент по "Овьедо" Нерео Шампань говорит, что Лунин вел себя очень "уважительно, профессионально, готовился к матчам часами”. Также местных поразило, что украинец, прибыв из "Реала", снял себе не виллу, а лишь маленькую квартиру неподалеку от стадиона/

What a save this was from 24 year old Andriy Lunin to deny Roger Marti from equalizing. ????????????pic.twitter.com/UBWIrQMNnH — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 26, 2023

Ну, и последний штрих к портрету – Лунин штампует хайлайты. Взгляните хотя бы на этот удар Рохера Марти...

…или на попытку Витселя забить со второго этажа.

Lunin what a save .

If Ancelloti ever start kepa over Lunin, it would be a crime. pic.twitter.com/RgZMEXyPPK — Zakki__7 (@faketrey00000) February 4, 2024

И это снова именно то, что нужно Мадриду. Ни на одной позиции здесь не выживают серые мыши.

Победа Украины

И не меньше.

"Реал" - это и есть футбол, один из его главных брендов. Быть к нему причастным – успех, играть за него – фантастика.

Ко всему, пока Лунин играет — его аудитория и влияние на нее постоянно растут, что превращает соцсети вратаря в целый пиар-инструмент.

Футбольная дипломатия и важна, и действенна. Еще 5 лет назад Зозулю травили в Ла Лиге как последнего маргинала, а что сейчас? Сине-желтые цвета у значка Ла Лиги, Перес жертвует миллион евро нашим беженцам, украинские флаги видны на больших аренах. Почему? А потому что Довбык, Цыганков, Яремчук. Потому что Лунин.

Также прогресс Андрея сыграл роль в недавнем подписании "Реалом" 17-летнего украинского вратаря Ильи Волошина.

Наконец, играет Лунин в перчатках Brave Goalkeeper. Владелец бренда — Рустам Худжамов, который после полномасштабного вторжения перевез производство в Чехию и оттуда помогает ВСУ. Еще одна история, которую важно рассказать Западу.

Real Madrid have now two Ukrainian Goalkeepers:



???????? Andriy Lunin (24) - 1,91m height

???????? Ilya Voloshyn (17) - 2,02m height



Lunin 2.0 is on his way..???? pic.twitter.com/XTLv2W3Ki6 — Pro Future Stars (@ProFutureStars1) February 2, 2024

И нет, мы не знаем, что будет дальше. Как-то в декабре жена Андрея Анастасия написала, мол, "если найдется клуб, который пообещает место в старте, мы пойдем". Вероятно, это все еще так, ведь хотя Кепа отыгран, Тибо Куртуа вернется весной, и он слишком сильный конкурент.

Взять последнюю игру с "Атлетико" - Лунин классно реагировал на удары, но Тибо не зашел бы здесь за линию ворот. Это знают Перес, Анчелотти, фанаты.

Впрочем, нам также известно, где Лунин был еще год назад, поэтому не стоит из-за этого сильно переживать. Наоборот — сейчас правильное время, чтобы насладиться моментом, покайфовать.

Ну, а там придет лето — и, пожалуй, впервые в карьере Лунин сможет выбирать из действительно заинтересованных клубов, а не тех, кого ему подсунули агенты. Незаурядный прогресс, в основе которого терпение, труд и немного фарта, а именно опасная разминка Кепы перед "Брагой". Вот зачем он стоял в этом шпагате несколько минут?!