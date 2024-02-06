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Атлетико — Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка короля

Испания

"Атлетико" — "Атлетик": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 07.02.2024 ⋊ Кубок короля на UA-Футбол

Атлетико — Атлетик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка короля

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ion Alcoba Beitia

UA-Футбол
Новина українською

Атлетическое дерби в полуфинале Кубка короля — это главное блюдо испанского мидуика. Не пропустите!

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Соль этих дерби в том, что каждая из команд побеждает на своем поле. В этом сезоне Бильбао уже доминировал над "Атлетико" на "Сан-Мамесе" (2:0). А вот на поле "Матрасников" баски не побеждают с 2011 года.

Завтра им опять нет смысла сломя голову бежать вперед. Лидер "Атлетика" Нико Уильямс травмирован; ко всему, через три недели ответная игра на "Сан-Мамесе", где будет легче. Другое дело - "Матрасники". Перед выездом в Бильбао им нужен задел, иначе шансов не будет.

Удастся ли подопечным Диего Симеоне его создать — увидим в среду, 7 февраля, в прямом эфире на MEGOGO Футбол 2 и Volia TV. Начало встречи — в 22:30 по Киеву.

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Дивіться матч Кубка короля Атлетіко - Атлетік
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