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Экс-полузащитник Баварии: Манера игры Флика - это настоящая Барса
Бывший футболист не видит проблем к адаптации Флика
Бывший полузащитник "Баварии" и сборной Испании Хави Мартинес высказался по поводу возможности Ханса-Дитера Флика возглавить "Барселону" в следующем сезоне.
"Флик - очень прямой тренер, он всегда говорит тебе в лицо то, что думает. Он спокоен, его трудно разозлить. В раздевалке сначала он всех успокаивает, а потом разговаривает.
Тренировки Флика интенсивны, но они всегда с мячом. Его манера игры – это настоящая "Барса". Мы играли с ним в стиле Пепа, когда центральные защитники разыгрывают мяч от ворот", – цитирует Мартинеса Sport.es.
Напомним, что Флик рассматривается как один из главных кандидатов на замену Хави, который
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