  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Атлетик прервал 28-матчевую беспроигрышную серию Атлетико в домашних матчах
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Атлетик прервал 28-матчевую беспроигрышную серию Атлетико в домашних матчах

Испания

Клуб из Бильбао победил в первом полуфинале Кубка Испании

Атлетик прервал 28-матчевую беспроигрышную серию Атлетико в домашних матчах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

"Атлетик" из Бильбао прервал 28-матчевую беспроигрышную серию мадридского "Атлетико" на домашнем стадионе победой со счетом 1:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании в среду.

"Атлетико" не проигрывал на "Цивитас Метрополитано" с момента поражения от "Барселоны" со счетом 1:0 в январе прошлого года в чемпионате Испании. С тех пор команда Диего Симеоне сыграла лишь две ничьи, обе с "Хетафе" в чемпионате Испании, и одержала 26 побед.

Первый полуфинальный матч Кубка Короля закончился минимальной победой басков. Единственный мяч в матче в сетку ворот хозяев забил вингер "Атлетика" Алекс Беренгер, исполнив 11-метровый удар.

Ответный матч состоится 29 февраля на стадионе "Атлетика" "Сан-Мамесе". В декабре баскский клуб на своем поле в рамках чемпионата Испании обыграл "Атлетико" со счетом 2:0.

Читайте также Кубок короля. Атлетико — Атлетик 0:1. Большой день для басков
По теме
yellow-arrow
Экс-нападающий Манчестер Сити согласился на трансфер в клуб из Сегунды
yellow-arrow
Деку: Моуринью в Барселоне? Жозе мой друг, но мы с ним давно не общались
yellow-arrow
Лунин публично рассказал, когда истекает его контракт с Реалом
Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости