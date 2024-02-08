Атлетик прервал 28-матчевую беспроигрышную серию Атлетико в домашних матчах

"Атлетик" из Бильбао прервал 28-матчевую беспроигрышную серию мадридского "Атлетико" на домашнем стадионе победой со счетом 1:0 в первом матче полуфинала Кубка Испании в среду.

"Атлетико" не проигрывал на "Цивитас Метрополитано" с момента поражения от "Барселоны" со счетом 1:0 в январе прошлого года в чемпионате Испании. С тех пор команда Диего Симеоне сыграла лишь две ничьи, обе с "Хетафе" в чемпионате Испании, и одержала 26 побед.

Первый полуфинальный матч Кубка Короля закончился минимальной победой басков. Единственный мяч в матче в сетку ворот хозяев забил вингер "Атлетика" Алекс Беренгер, исполнив 11-метровый удар.

Ответный матч состоится 29 февраля на стадионе "Атлетика" "Сан-Мамесе". В декабре баскский клуб на своем поле в рамках чемпионата Испании обыграл "Атлетико" со счетом 2:0.