Анчелотти: Мама Крооса говорит, что он должен остаться в клубе? Всегда уважайте то, что говорит старшее поколение

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о Тони Кроосе на пресс-конференции перед игрой с "Жироной".

"Думаю, что если Тони уйдёт на пенсию через 4 месяца – он имеет характер, у него есть яйца.

Его мать говорит, что он должен продлить контракт и остаться? Всегда уважайте то, что говорит старое поколение", - цитирует итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо.