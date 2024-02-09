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Анчелотти: Мама Крооса говорит, что он должен остаться в клубе? Всегда уважайте то, что говорит старшее поколение

Испания

Дон Карло пошутил в интервью перед ответственным матчем

Анчелотти: Мама Крооса говорит, что он должен остаться в клубе? Всегда уважайте то, что говорит старшее поколение

Be Soccer

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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о Тони Кроосе на пресс-конференции перед игрой с "Жироной".

"Думаю, что если Тони уйдёт на пенсию через 4 месяца – он имеет характер, у него есть яйца.

Его мать говорит, что он должен продлить контракт и остаться? Всегда уважайте то, что говорит старое поколение", - цитирует итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо.

Контракт Крооса с "королевским клубом" истекает летом 2024 года.

Завтра, 10 февраля, на "Сантьяго Бернабеу" "сливочные" сойдутся в битве за первое место Ла Лиги с каталонской "Жироной" Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Начало – в 19:30 по Киеву.

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Тони Кроос Карло Анчелотти Реал (Мадрид) Ла Лига Жирона
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Опубликовал: Александр Бураков
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