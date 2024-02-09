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Анчелотти: Мама Крооса говорит, что он должен остаться в клубе? Всегда уважайте то, что говорит старшее поколение
Дон Карло пошутил в интервью перед ответственным матчем
Be Soccer
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о Тони Кроосе на пресс-конференции перед игрой с "Жироной".
"Думаю, что если Тони уйдёт на пенсию через 4 месяца – он имеет характер, у него есть яйца.
Его мать говорит, что он должен продлить контракт и остаться? Всегда уважайте то, что говорит старое поколение", - цитирует итальянского специалиста журналист Фабрицио Романо.
Контракт Крооса с "королевским клубом" истекает летом 2024 года.
Завтра, 10 февраля, на "Сантьяго Бернабеу" "сливочные" сойдутся в битве за первое место Ла Лиги с каталонской "Жироной" Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Начало – в 19:30 по Киеву.
????⚪️ Ancelotti when asked about Toni Kroos who could retire in four months.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 9, 2024
“I think that if Toni does it he has character, he has balls”.
“His mother says he should renew and stay? Always respect what old generation says”. ???? pic.twitter.com/eisos1rve0
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