Анчелотти: Мама Крооса говорит, что он должен остаться в клубе? Всегда уважайте то, что говорит старшее поколение

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти ответил на вопрос о Тони Кроосе на пресс-конференции перед игрой с "Жироной".

Контракт Крооса с "королевским клубом" истекает летом 2024 года.



Завтра, 10 февраля, на "Сантьяго Бернабеу" "сливочные" сойдутся в битве за первое место Ла Лиги с каталонской "Жироной" Артема Довбика и Виктора Цыганкова. Начало – в 19:30 по Киеву.

????⚪️ Ancelotti when asked about Toni Kroos who could retire in four months.



“I think that if Toni does it he has character, he has balls”.



“His mother says he should renew and stay? Always respect what old generation says”. ???? pic.twitter.com/eisos1rve0