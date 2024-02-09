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Витор Роке - об удалении: Вторая желтая карточка была несправедливой
Форвард поделился своими мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: DAX Images/NurPhoto
Форвард "Барселоны" Витор Роке прокомментировал свои вторую желтую карту.
"Я считаю, что желтая карточка была несправедливой, по крайней мере вторая. И теперь мне придется отбывать наказание. Но таким было решение арбитров, "Барселона" всячески пыталась его оспорить. Но мне больше ничего не остается, как отбыть наказание".
Напомним, что нападающий испанского клуба получил вторую желтую карточку в матче против "Алавеса" на 72-й минуте.
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Источник:mundodeportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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