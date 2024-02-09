Витор Роке - об удалении: Вторая желтая карточка была несправедливой

Форвард "Барселоны" Витор Роке прокомментировал свои вторую желтую карту.

"Я считаю, что желтая карточка была несправедливой, по крайней мере вторая. И теперь мне придется отбывать наказание. Но таким было решение арбитров, "Барселона" всячески пыталась его оспорить. Но мне больше ничего не остается, как отбыть наказание".