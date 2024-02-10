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Лас-Пальмас – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Яремчук на Канарских островах – смотреть онлайн трансляцию матча

Лас-Пальмас – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images/Global Images Ukraine

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Роман Яремчук в прошлом туре Ла Лиги забил свой второй гол в чемпионате Испании. Украинский форвард постарается забить свой третий мяч в игре с неприступным “Лас-Пальмасом”.

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Чемпионат Испании, 24-й тур

10 февраля 2024 года. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, "Гран Канария"

"Лас-Пальмас" 22:00 "Валенсия"

Трансляция – MEGOGO Футбол 3

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Лас-Пальмас – Валенсия

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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