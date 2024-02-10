Лас-Пальмас – Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Роман Яремчук в прошлом туре Ла Лиги забил свой второй гол в чемпионате Испании. Украинский форвард постарается забить свой третий мяч в игре с неприступным “Лас-Пальмасом”.

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Чемпионат Испании, 24-й тур

10 февраля 2024 года. Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, "Гран Канария"

"Лас-Пальмас" 22:00 "Валенсия"

Трансляция – MEGOGO Футбол 3

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