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Альваро Мората рассказал о состоянии своего здоровья
Форвард поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората рассказал о состоянии своего здоровья.
"Слава Богу, моя травма колена не серьезная. Большое спасибо за вашу поддержку. Я также надеюсь, что люди, которые пишут негативные комментарии, имеют такое же желание быть счастливыми и усердно работать".
"Скоро я верну свою лучшую форму", - добавил Мората.
Напомним, что 31-летний испанец получил повреждение - ушиб кости и растяжение внутренней боковой связки правого колена. Его он получил в матче Ла Лиги против "Севильи".
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