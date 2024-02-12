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Альваро Мората рассказал о состоянии своего здоровья

Испания
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Форвард поделился своими мыслями

Альваро Мората рассказал о состоянии своего здоровья

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората рассказал о состоянии своего здоровья.

"Слава Богу, моя травма колена не серьезная. Большое спасибо за вашу поддержку. Я также надеюсь, что люди, которые пишут негативные комментарии, имеют такое же желание быть счастливыми и усердно работать".

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"Скоро я верну свою лучшую форму", - добавил Мората.

Напомним, что 31-летний испанец получил повреждение - ушиб кости и растяжение внутренней боковой связки правого колена. Его он получил в матче Ла Лиги против "Севильи".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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