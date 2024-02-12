Нападающий мадридского "Атлетико" Альваро Мората рассказал о состоянии своего здоровья.

"Слава Богу, моя травма колена не серьезная. Большое спасибо за вашу поддержку. Я также надеюсь, что люди, которые пишут негативные комментарии, имеют такое же желание быть счастливыми и усердно работать".