Гризманн - о переходе в Барсу: Я допустил ошибку - в Мадриде я был счастливее

Антуан Гризманн объяснил, почему решил перейти из "Атлетико" в "Барселону".

Гризманн присоединился к каталонской команде в 2019 году, а в 2021-м вернулся в мадридский клуб.

"Я решил уйти, потому что достиг своего психологического предела, я обвинял всех остальных в том, что не выступал на должном уровне, я искал себе оправдание и сказал себе, что должен уйти, потому что всегда кажется, что хорошо там, где нас нет.

Я хотел попробовать, и через несколько месяцев я понял, что я не так счастлив, как в Мадриде и "Атлетико", я попытался вернуться, и я помню, как сказал тренеру, что хочу вернуться, когда он позвонил мне в последний день трансферного окна. Я сказал своей сестре: "Сделай все возможное, чтобы я вернулся, а я сделаю все остальное".

Я также злился на себя, и мне приходилось работать, вести себя тихо. Торрес сказал мне, когда я вернулся, что здесь мне ничего не скажут, если я потерплю неудачу или не буду забивать, но меня будут уважать до тех пор, пока я буду выкладываться полностью. Болельщики видели, что я отдал все.

Прежде всего, я благодарю своих партнеров по команде, они очень важны для меня. Спасибо тренерскому штабу, Симеоне, Мигелю Анхелю Хилю, Сересо, физиотерапевтам, болельщикам... Я не хочу никого забыть.

Я буду выкладываться полностью, я рад и горд находиться здесь. Я допустил ошибку, которая может случиться с каждым, но я сделаю все, чтобы вы гордились своим 7-м номером", - сказал нападающий "Атлетико".