Барселона готова потратить миллионы: испанцы летом хотят усилить позицию вингера

"Барселона" уже начала планировать летние трансферы, они ищут левого вингера, чтобы усилить свою команду

Клуб заинтересовался тремя игроками на эту позицию: Габриэлем Мартинелли ("Арсенал"), Каору Митомой ("Брайтон") и Хвичей Кварацхелией ("Наполи").

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится завтра, 17 февраля. Они сыграют против "Сельты". Начало - в 19:30.