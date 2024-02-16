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Барселона готова потратить миллионы: испанцы летом хотят усилить позицию вингера

Испания
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Испанский клуб начал планировать летние трансферы

Барселона готова потратить миллионы: испанцы летом хотят усилить позицию вингера

Фото: premierleague.com

Новина українською

"Барселона" уже начала планировать летние трансферы, они ищут левого вингера, чтобы усилить свою команду

Клуб заинтересовался тремя игроками на эту позицию: Габриэлем Мартинелли ("Арсенал"), Каору Митомой ("Брайтон") и Хвичей Кварацхелией ("Наполи").

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Напомним, что ближайший матч "Барселоны" состоится завтра, 17 февраля. Они сыграют против "Сельты". Начало - в 19:30.

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Источник:
mundodeportivo
Опубликовал: Екатерина Власова
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