Симеоне провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера

Диего Симеоне провел сотый матч в Лиге чемпионов. "Атлетико" уступил "Интеру" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

Это была сотая игра Симеоне в этом турнире в качестве главного тренера. Еще два матча он пропустил из-за дисквалификации.

Аргентинский специалист стал девятым тренером, который достиг этой отметки. Ранее это удавалось Карло Анчелотти (198 матчей в ЛЧ), Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (178), Пепу Гвардиоле (166), Жозе Моуринью (145), Мирче Луческу (115), Массимилиано Аллегри и Юргену Клоппу (по 100).