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Симеоне провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера

Испания

Аргентинец стал девятым тренером, который достиг этой отметки

Симеоне провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера

Getty Images / Global Images Ukraine

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Диего Симеоне провел сотый матч в Лиге чемпионов. "Атлетико" уступил "Интеру" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).

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Это была сотая игра Симеоне в этом турнире в качестве главного тренера. Еще два матча он пропустил из-за дисквалификации.

Аргентинский специалист стал девятым тренером, который достиг этой отметки. Ранее это удавалось Карло Анчелотти (198 матчей в ЛЧ), Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (178), Пепу Гвардиоле (166), Жозе Моуринью (145), Мирче Луческу (115), Массимилиано Аллегри и Юргену Клоппу (по 100).

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Источник:
MisterChip
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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