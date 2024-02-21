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Симеоне провел 100-й матч в Лиге чемпионов в качестве тренера
Аргентинец стал девятым тренером, который достиг этой отметки
Getty Images / Global Images Ukraine
Диего Симеоне провел сотый матч в Лиге чемпионов. "Атлетико" уступил "Интеру" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:1).
Это была сотая игра Симеоне в этом турнире в качестве главного тренера. Еще два матча он пропустил из-за дисквалификации.
Аргентинский специалист стал девятым тренером, который достиг этой отметки. Ранее это удавалось Карло Анчелотти (198 матчей в ЛЧ), Алексу Фергюсону (190), Арсену Венгеру (178), Пепу Гвардиоле (166), Жозе Моуринью (145), Мирче Луческу (115), Массимилиано Аллегри и Юргену Клоппу (по 100).
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