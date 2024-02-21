Хави: Любой в Барсе чувствует несправедливость из-за этой постоянной лжи

Хави согласился с Френки де Йонгом, который раскритиковал журналистов.

На вчерашней пресс-конференции полузащитник "Барселоны" высказался о прессе так: "Бесит ложь. Пишут, что я требую 40 млн евро, но сумма и близко не такая. "Барса" - клуб моей мечты, хочу играть здесь еще много лет".

"Прекрасно понимаю де Йонга. Любой футболист и сотрудник "Барсы" чувствует несправедливость из-за этой постоянной лжи.

Для меня де Йонг - самый важный игрок команды, но все зависит от клуба. С нами он был очень счастлив. Для моей схемы он очень важен.

Мы не обвиняем прессу за результаты, но действительно чувствуем несправедливость, потому что иногда они распространяют неправду. Футболисты принимают это близко к сердцу. А мы должны играть и бороться лучше. Де Йонгу стоило это вспомнить, ведь он очень честный человек.

Я проходил через это и как футболист, и как тренер. Мы не обвиняем прессу за результаты. Я никогда этого не говорил", - сказал тренер "Барселоны" перед матчем с "Наполи".