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Зарплата Беллингема в Реале может измениться после прихода Мбаппе
Возможно, зарплата изменится не только у Джуда
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" рассматривает возможность пересмотра контракта с английским полузащитником команды Джудом Беллингемом.
Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в своих социальных сетях: цель подписания нового соглашения будет состоять в том, чтобы нивелировать большую разницу в окладе между Беллингемом и Килианом Мбаппе, который летом скорее всего пополнит ряды "сливочных". Отмечается, что пересмотр заработных плат может коснуться ещё нескольких игроков.
На данный момент Беллингем зарабатывает 8 миллионов евро в год после вычета налогов.
???? El Real Madrid estudia ya una revisión de contrato para Bellingham. El objetivo es que el fichaje de Mbappé no genere ningún agravio comparativo. Está revisión podría afectar a algún jugador más. pic.twitter.com/4ymvlEMJ0L— Ramón Álvarez de Mon (@Ramon_AlvarezMM) February 21, 2024
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