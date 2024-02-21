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Зарплата Беллингема в Реале может измениться после прихода Мбаппе

Испания

Возможно, зарплата изменится не только у Джуда

Зарплата Беллингема в Реале может измениться после прихода Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" рассматривает возможность пересмотра контракта с английским полузащитником команды Джудом Беллингемом.

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в своих социальных сетях: цель подписания нового соглашения будет состоять в том, чтобы нивелировать большую разницу в окладе между Беллингемом и Килианом Мбаппе, который летом скорее всего пополнит ряды "сливочных". Отмечается, что пересмотр заработных плат может коснуться ещё нескольких игроков.

На данный момент Беллингем зарабатывает 8 миллионов евро в год после вычета налогов.

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Реал (Мадрид) зарплата Килиан Мбаппе Джуд Беллингем
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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