Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с мадридским Реалом

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с командой.

Сегодня, 21 февраля, бельгийца заметили на тренировке вместе с другими игроками испанского клуба.

Напомним, что в прошлом году голкипер получил тяжелую травму крестообразных связок.

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Изначально сообщалось, что Тибо Куртуа уже не сыграет в этом сезоне, но с такими темпами восстановления голкипер может вернуться к маю.