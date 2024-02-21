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Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с мадридским Реалом
Хорошие новости для Реала
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images
Голкипер "Реала" Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с командой.
Сегодня, 21 февраля, бельгийца заметили на тренировке вместе с другими игроками испанского клуба.
Напомним, что в прошлом году голкипер получил тяжелую травму крестообразных связок.
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Изначально сообщалось, что Тибо Куртуа уже не сыграет в этом сезоне, но с такими темпами восстановления голкипер может вернуться к маю.
???? BREAKING: Thibaut Courtois is training with the team. pic.twitter.com/nfJER56lkj— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 21, 2024
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