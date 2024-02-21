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Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с мадридским Реалом

Испания
Обновлено

Хорошие новости для Реала

Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с мадридским Реалом

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Новина українською

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с командой.

Сегодня, 21 февраля, бельгийца заметили на тренировке вместе с другими игроками испанского клуба.

Напомним, что в прошлом году голкипер получил тяжелую травму крестообразных связок.

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Изначально сообщалось, что Тибо Куртуа уже не сыграет в этом сезоне, но с такими темпами восстановления голкипер может вернуться к маю.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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Источник:
MadridXtra
Опубликовал: Екатерина Власова
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