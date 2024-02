Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с мадридским Реалом

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа вернулся к тренировкам с командой.

Сегодня, 21 февраля, бельгийца заметили на тренировке вместе с другими игроками испанского клуба.

Напомним, что в прошлом году голкипер получил тяжелую травму крестообразных связок.

Изначально сообщалось, что Тибо Куртуа уже не сыграет в этом сезоне, но с такими темпами восстановления голкипер может вернуться к маю.

???? BREAKING: Thibaut Courtois is training with the team. pic.twitter.com/nfJER56lkj