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Деку рассказал, ощущает ли себя счастливым в Барселоне Френки де Йонг

Испания

На нидерландца претендует много клубов

Деку рассказал, ощущает ли себя счастливым в Барселоне Френки де Йонг

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о ситуации с полузащитником команды Френки де Йонгом, который недавно пожаловался на большое количество лжи со стороны представителей СМИ.

"Я его понимаю. В конце концов, Френки - живой человек. Вокруг было много фейковых новостей, он хотел это прояснить.

Я вижу, что де Йонг счастлив в "Барсе". Он - топ-футболист, который играет на высшем уровне", - цитирует португальца Фабрицио Романо.

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Деку Барселона Френки де Йонг
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Источник:
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Опубликовал: Александр Бураков
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