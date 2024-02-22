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Деку рассказал, ощущает ли себя счастливым в Барселоне Френки де Йонг
На нидерландца претендует много клубов
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о ситуации с полузащитником команды
"Я его понимаю. В конце концов, Френки - живой человек. Вокруг было много фейковых новостей, он хотел это прояснить.
Я вижу, что де Йонг счастлив в "Барсе". Он - топ-футболист, который играет на высшем уровне", - цитирует португальца Фабрицио Романо.
???????? Barça director Deco on Frenkie de Jong furious after fake news: "I understand him. Frenkie's human, after all".— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2024
"There were many fake news around, he wanted to clarify that".
"I see Frenkie de Jong happy at Barça. He's top player at top level". pic.twitter.com/Eue3ijlD2j
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