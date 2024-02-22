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Анри - Хави: Только Гвардиола выше тебя в плане того, как ты видишь футбол

Испания

Бывшие игроки Барселоны поговорили после матча ЛЧ с Наполи

Анри - Хави: Только Гвардиола выше тебя в плане того, как ты видишь футбол

fc barcelona

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Тьерри Анри поддержал Хави и сравнил его с Пепом Гвардиолой. Бывшие игроки "Барселоны" поговорили после ничьей "блауграны" в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" (1:1).

"Я удивлен проделанной тобой работой. Мне все равно, что говорят люди. Ты выиграл Ла Лигу, так что гордись. Я тебя знаю.

Я очень горжусь, что делил поле с тобой. Ты многому меня научил в "Барсе". Я всегда буду помнить тот день, когда ты заткнул меня и сказал: "Говорить будешь, когда выиграешь что-нибудь с "Барселоной", и тогда ты поймешь, что значит этот клуб". Так что спасибо тебе за это.

Для меня твой мозг - на втором месте. Думаю, из тех, кого я знаю, только Пеп выше тебя с точки зрения того, как ты видишь футбол.

Поэтому я надеюсь, что ты скоро вернешься, и мы очень скоро увидим тебя за работой. Я знаю, что у тебя впереди еще сезон и так далее, но ты знаешь, о чем я говорю, поэтому, пожалуйста, возвращайся скорее", - сказал Анри в эфире CBS Sports Golazo.

"Тити, я очень ценю твои слова. Ты знаешь, я очень тебя люблю, ты оказал большое влияние на "Барсу" и ты нам очень помог. Ты прекрасный друг", - ответил Хави.

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Тьерри Анри Барселона Хави
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Источник:
barcauniversal
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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