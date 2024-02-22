Анри - Хави: Только Гвардиола выше тебя в плане того, как ты видишь футбол

Тьерри Анри поддержал Хави и сравнил его с Пепом Гвардиолой. Бывшие игроки "Барселоны" поговорили после ничьей "блауграны" в 1/8 финала Лиги чемпионов с "Наполи" (1:1).

"Я удивлен проделанной тобой работой. Мне все равно, что говорят люди. Ты выиграл Ла Лигу, так что гордись. Я тебя знаю.

Я очень горжусь, что делил поле с тобой. Ты многому меня научил в "Барсе". Я всегда буду помнить тот день, когда ты заткнул меня и сказал: "Говорить будешь, когда выиграешь что-нибудь с "Барселоной", и тогда ты поймешь, что значит этот клуб". Так что спасибо тебе за это.

Для меня твой мозг - на втором месте. Думаю, из тех, кого я знаю, только Пеп выше тебя с точки зрения того, как ты видишь футбол.

Поэтому я надеюсь, что ты скоро вернешься, и мы очень скоро увидим тебя за работой. Я знаю, что у тебя впереди еще сезон и так далее, но ты знаешь, о чем я говорю, поэтому, пожалуйста, возвращайся скорее", - сказал Анри в эфире CBS Sports Golazo.