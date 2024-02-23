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Рюдигер считает, что Мбаппе превосходит Холанда
Француз присоединится к мадридцам в конце сезона
Getty Images / Global Images Ukraine
Антонио Рюдигер считает, что Килиан Мбаппе превосходит Эрлинга Холанда.
Ранее стало известно, что по окончании сезона Мбаппе перейдет в "Реал" свободным агентом.
- Мбаппе или Холанд?
- Сложный вопрос, сложный, но я бы выбрал Мбаппе, - сказал защитник "Реала" в интервью Goal.
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Источник:getfootballnewsspain
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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