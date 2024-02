Примера. Барселона — Хетафе 4:0. Красиво вышли на второе место

"Барселона" добыла долгожданную легкую победу, наголову разбив "Хетафе" на своем поле.

В принципе, все тут было ясно еще в первом тайме. Гости пытались прессинговать высоко, но полузащита "Барсы" легко разбивала их потуги, что открывало царские возможности для контратак.

Рафинья открыл счет в одной из таких — его вывел на ворота лонгбол от Кунде.

К перерыву бразилец обязан был оформлять хет-трик, но еще два похожих выхода бездарно запорол — сперва пробил в небо, а затем отдал ужасный пас на Феликса.

100 - FC Barcelona's Ilkay Gündogan is the first player in the Top-5 European leagues to reach the 100 chances created this season in all competitions. Creator. pic.twitter.com/YYXrBlnvMS

"Хетафе" на ошибках не учился вообще и продолжал строить линию защиты в 45 метрах от ворот. Как долго это могло продолжаться? Глобально у синих был только один шанс сохранить интригу — это дальний удар Мильи, который тер Штеген перевел в штангу. Больше не создали ничего.

Тем временем "Барсу" в начале второй половины наконец прорвало. Сперва Кристенсен и Феликс реализовали выход 2 в 1, а затем почти то же самое сделали Рафинья и Френки. Ну, а на закуску еще Роке на ворота вывели, что закончилось голом Фермина на добивании.

Нечасто увидишь, чтобы "Барса" все голы забила на контратаках, но это именно такой вечер. "Хетафе" выбрал неправильную тактику — и был за это наказан.

5 - FC Barcelona's João Félix has scored five goals in 19 appearances in LaLiga 2023/24, scoring in four of his last eight matches in the competition (four goals). Streak. pic.twitter.com/CWgxk8GPo7