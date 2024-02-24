Примера. Барселона — Хетафе 4:0. Красиво вышли на второе место

"Барселона" добыла долгожданную легкую победу, наголову разбив "Хетафе" на своем поле.

В принципе, все тут было ясно еще в первом тайме. Гости пытались прессинговать высоко, но полузащита "Барсы" легко разбивала их потуги, что открывало царские возможности для контратак.

Рафинья открыл счет в одной из таких — его вывел на ворота лонгбол от Кунде.

К перерыву бразилец обязан был оформлять хет-трик, но еще два похожих выхода бездарно запорол — сперва пробил в небо, а затем отдал ужасный пас на Феликса.

100 - FC Barcelona's Ilkay Gündogan is the first player in the Top-5 European leagues to reach the 100 chances created this season in all competitions. Creator. pic.twitter.com/YYXrBlnvMS — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2024

"Хетафе" на ошибках не учился вообще и продолжал строить линию защиты в 45 метрах от ворот. Как долго это могло продолжаться? Глобально у синих был только один шанс сохранить интригу — это дальний удар Мильи, который тер Штеген перевел в штангу. Больше не создали ничего.

Тем временем "Барсу" в начале второй половины наконец прорвало. Сперва Кристенсен и Феликс реализовали выход 2 в 1, а затем почти то же самое сделали Рафинья и Френки. Ну, а на закуску еще Роке на ворота вывели, что закончилось голом Фермина на добивании.

Нечасто увидишь, чтобы "Барса" все голы забила на контратаках, но это именно такой вечер. "Хетафе" выбрал неправильную тактику — и был за это наказан.

5 - FC Barcelona's João Félix has scored five goals in 19 appearances in LaLiga 2023/24, scoring in four of his last eight matches in the competition (four goals). Streak. pic.twitter.com/CWgxk8GPo7 — OptaJose (@OptaJose) February 24, 2024

В таблице Блауграна после победы поднялась на второе место, обойдя "Жирону" - у команд 57 и 56 очков соответственно. На вершине по-прежнему "Реал" с 62 баллами. Касательно "Хетафе", то он 10-й с 34 очками.

26-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Хетафе" - 4:0

Голы: Рафинья, 20, Жоау Феликс, 53, де Йонг, 61, Фермин Лопес, 90+2

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу (Форт, 84) — де Йонг, Кристенсен (Ромеу, 77), Гюндоган (Педри, 83) — Рафинья (Витор Роке, 77), Левандовский, Жоау Феликс (Фермин Лопес, 63)

"Хетафе": Сория — Иглесиас (Кармона, 46), Альварес, Альдерете, Даконам (Аленья, 68) — Максимович (Мата, 67), Милья, Мориба (Сантьяго, 77) — Гринвуд (Оскар, 67), Майораль, Рико

Предупреждения: Гюндоган, 37 — Альдерете, 37, Даконам, 48, Рико, 50, Сантьяго, 90