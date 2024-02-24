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Примера. Барселона — Хетафе 4:0. Красиво вышли на второе место

Испания

Лучшая игра Блауграны в 2024 году

Примера. Барселона — Хетафе 4:0. Красиво вышли на второе место

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" добыла долгожданную легкую победу, наголову разбив "Хетафе" на своем поле.

В принципе, все тут было ясно еще в первом тайме. Гости пытались прессинговать высоко, но полузащита "Барсы" легко разбивала их потуги, что открывало царские возможности для контратак.

Рафинья открыл счет в одной из таких — его вывел на ворота лонгбол от Кунде.

К перерыву бразилец обязан был оформлять хет-трик, но еще два похожих выхода бездарно запорол — сперва пробил в небо, а затем отдал ужасный пас на Феликса.

"Хетафе" на ошибках не учился вообще и продолжал строить линию защиты в 45 метрах от ворот. Как долго это могло продолжаться? Глобально у синих был только один шанс сохранить интригу — это дальний удар Мильи, который тер Штеген перевел в штангу. Больше не создали ничего.

Тем временем "Барсу" в начале второй половины наконец прорвало. Сперва Кристенсен и Феликс реализовали выход 2 в 1, а затем почти то же самое сделали Рафинья и Френки. Ну, а на закуску еще Роке на ворота вывели, что закончилось голом Фермина на добивании.

Нечасто увидишь, чтобы "Барса" все голы забила на контратаках, но это именно такой вечер. "Хетафе" выбрал неправильную тактику — и был за это наказан.

В таблице Блауграна после победы поднялась на второе место, обойдя "Жирону" - у команд 57 и 56 очков соответственно. На вершине по-прежнему "Реал" с 62 баллами. Касательно "Хетафе", то он 10-й с 34 очками.

26-й тур Примеры. Барселона. "Олимпийский"

"Барселона" - "Хетафе" - 4:0

Голы: Рафинья, 20, Жоау Феликс, 53, де Йонг, 61, Фермин Лопес, 90+2

"Барселона": тер Штеген — Кунде, Араухо, Кубарси, Канселу (Форт, 84) — де Йонг, Кристенсен (Ромеу, 77), Гюндоган (Педри, 83) — Рафинья (Витор Роке, 77), Левандовский, Жоау Феликс (Фермин Лопес, 63)

"Хетафе": Сория — Иглесиас (Кармона, 46), Альварес, Альдерете, Даконам (Аленья, 68) — Максимович (Мата, 67), Милья, Мориба (Сантьяго, 77) — Гринвуд (Оскар, 67), Майораль, Рико

Предупреждения: Гюндоган, 37 — Альдерете, 37, Даконам, 48, Рико, 50, Сантьяго, 90

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
24.02.2024 в 19:57
Беспорно барсуки набрали хворму. Но она недостаточна чтобы сбросить Великий Реал с первого места!
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Комментарии 7
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жажа_the_best (Харьков)
24.02.2024 в 19:57
Беспорно барсуки набрали хворму. Но она недостаточна чтобы сбросить Великий Реал с первого места!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.02.2024 в 19:31
Гарний настрій не завадить команді між іграми в ЛЧ, хороша розминка! Цікаво, яка у Рафіньї ще кров присутня в жилах. ))) Судячи з того як він пас віддавав на останній хвилині на Фелікса, то точно не вся бразильська. ))) Це ще треба умудритись на стільки не точно вдарити З перемогою, барселонці!
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Spokoyno (Київ)
24.02.2024 в 19:25
Гра Барселоні ВДАЛАСЯ! Нарешті дочекались і погрому! Початок підтвердив хто господар Рафінія не лише герой, але і АНТІгерой першого тайму! Так чудово реалізував момент, утім змарнував ДВА! + Фелікс теж у першому таймі два змарнував у другому все-ж-таки забив. Проте Жоау Дарма ображався на заміну… реалізуй свої моменти у першому таймі дали б дограти до кінця! Френкі теж включився до лави бомбардирів. Роберт знову не порадував PS І знов РЕАЛьно існуюче в ЛаЛізі «правило»… Гравців Барселони «можна спокойно валити руками» в карному суперника! А та витівка коли Лопеса б’ють ногами та руками, а арбітр свистить відмашку…
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Spokoyno (Київ)
24.02.2024 в 19:35
Згоден з автором... Барселону можна ПЕРЕБІГАТИ... ПЕРЕБОРОТИСЯ! У відкритий футбол її не переграєш!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2024 в 19:55
Виталий, как жизнь молодая? )
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
24.02.2024 в 19:21
Молодцы, хорошо получилось. Обычно в играх против Хетафе все намного сложнее. Всех Барселонцев с победой!!
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Michael-K (Івано-Франківськ)
24.02.2024 в 19:26
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