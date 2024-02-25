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Реал – Севилья: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Испания

Лунин против команды Серхио Рамоса

Реал – Севилья: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Getty Images / Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" и "Жирона" после вчерашней победы "блауграны" поменялись второй и третьей позицией в Ла Лиге, однако "Реал" продолжает возглавлять турнирную таблицу. "Сливочные" в прошлом туре потеряли очки против "Райо Вальекано". Сегодня они встретятся с его соседом по турнирной таблице – "Севильей".

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Чемпионат Испании, 26 тур

"Реал" – "Севилья"

25 февраля, 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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