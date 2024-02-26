Жирона – Райо Вальекано. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура Ла Лиги

UA-Футбол организует комментарий поединка 26-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Райо Вальекано".

Один из лидеров турнирной таблицы Примеры принимает у себя дома явного аутсайдера. Да, "Райо" не претендует на вылет, но и звезд с неба не хватает, даже к середнякам его зачислить сложно. Сможет ли "Жирона" забрать три очка? Отличится ли Артем Довбик? А Виктор Цыганков? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 26 февраля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Роман Синчук