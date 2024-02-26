Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жирона – Райо Вальекано. АУДИО онлайн трансляция матча 26-го тура Ла Лиги
Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
UA-Футбол организует комментарий поединка 26-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Райо Вальекано".
Один из лидеров турнирной таблицы Примеры принимает у себя дома явного аутсайдера. Да, "Райо" не претендует на вылет, но и звезд с неба не хватает, даже к середнякам его зачислить сложно. Сможет ли "Жирона" забрать три очка? Отличится ли Артем Довбик? А Виктор Цыганков? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в понедельник, 26 февраля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Роман Синчук
Популярное сейчас
- УПЛ. Александрия – Шахтер 0:0. За такую игру горнякам должно быть стыдно
- Александрия – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 18-го тура чемпионата Украины
- В Реале оригинально отметили надежность Лунина в матче с Севильей
- “Каждую неделю он тихо делает два-три сейва, которые спасают Реал”. В Испании оценили игру Лунина в матче с Севильей
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО