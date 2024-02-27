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На стадионе Реала стали продаваться шарфы с изображением Мбаппе
Прямой намёк
Getty Images / Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" намекает на будущий трансфер нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
В социальной сети X (ранее - Twitter) издание ESPN опубликовало фотографии шарфов "сливочных" с изображением Мбаппе, которые продавались в торговых точках "Сантьяго Бернабеу".
Ранее сообщалось, что
We're already seeing people selling Kylian Mbappe scarves outside of the Bernabeu ????— ESPN FC (@ESPNFC) February 26, 2024
It’s all ready for his potential move to Real Madrid ???? pic.twitter.com/IjM693oTme
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