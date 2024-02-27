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На стадионе Реала стали продаваться шарфы с изображением Мбаппе

Испания
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Прямой намёк

На стадионе Реала стали продаваться шарфы с изображением Мбаппе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мадридский "Реал" намекает на будущий трансфер нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

В социальной сети X (ранее - Twitter) издание ESPN опубликовало фотографии шарфов "сливочных" с изображением Мбаппе, которые продавались в торговых точках "Сантьяго Бернабеу".

Ранее сообщалось, что 25-летний форвард с 1 июля 2024 года официально станет игроком "королевского клуба" сразу после окончания действующего контракта с "ПСЖ".

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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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