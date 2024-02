На стадионе Реала стали продаваться шарфы с изображением Мбаппе

Мадридский "Реал" намекает на будущий трансфер нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

В социальной сети X (ранее - Twitter) издание ESPN опубликовало фотографии шарфов "сливочных" с изображением Мбаппе, которые продавались в торговых точках "Сантьяго Бернабеу".

Ранее сообщалось, что 25-летний форвард с 1 июля 2024 года официально станет игроком "королевского клуба" сразу после окончания действующего контракта с "ПСЖ".

We're already seeing people selling Kylian Mbappe scarves outside of the Bernabeu ????



It’s all ready for his potential move to Real Madrid ???? pic.twitter.com/IjM693oTme