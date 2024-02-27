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Барселона исключила Дани Алвеса из списка легенд клуба

Испания

Логичное решение

Барселона исключила Дани Алвеса из списка легенд клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" официально лишила Дани Алвеса статуса легенды клуба. Об этом информирует Barcelona Noticias.

Решение было обнародовано в этот понедельник, через четыре дня после того, как бразильца признали виновным в деле о сексуальном изнасиловании и приговорили к наказанию в виде 4,5 лет тюремного заключения.

Напомним, Алвес выступал за "Барселону" с 2008 по 2016 год. За это время экс-латераль принял участие в 408-и официальных матчах в составе "сине-гранатовых", и завоевал 23 титула.

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Источник:
Barca noticias
Опубликовал: Александр Бураков
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