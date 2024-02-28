Реал Мадрид не планирует выкупать контракт Тобиаса у Шахтера

"Реал Мадрид Кастилья", вероятно, не будет выкупать контракт бразильского защитника Винисиуса Тобиаса у Шахтера.

20-летний игрок присоединился к испанскому клубу в апреле 2022 года на правах аренды, а в прошлом году "белые" воспользовались опцией продления контракта.

Но его выступления не убедили руководство "Реала" выкупить Винисиуса у "Шахтера".

Тобиас в нынешнем сезоне Primera Federación сыграл 19 матчей, в которых отдал 4 ассиста.