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Реал Мадрид не планирует выкупать контракт Тобиаса у Шахтера
Испанский клуб не уверен в будущем Винисиуса Тобиаса
фото из соцсетей
"Реал Мадрид Кастилья", вероятно, не будет выкупать контракт бразильского защитника Винисиуса Тобиаса у Шахтера.
20-летний игрок присоединился к испанскому клубу в апреле 2022 года на правах аренды, а в прошлом году "белые" воспользовались опцией продления контракта.
Но его выступления не убедили руководство "Реала" выкупить Винисиуса у "Шахтера".
Тобиас в нынешнем сезоне Primera Federación сыграл 19 матчей, в которых отдал 4 ассиста.
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Источник:relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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