Президент Ла Лиги - о Гринвуде: Надеюсь, что Мейсон останется в испанском футболе

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что вингер "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд останется в испанском "Хетафе" после окончания аренды.

"Он хороший игрок, и я надеюсь, что Мейсон и в дальнейшем останется в испанском футболе. Это будет хорошо для нас".

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На счету Гринвуда семь голов и пять ассистов в 25 матчах за "Хетафе" в этом сезоне во всех турнирах.