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Президент Ла Лиги - о Гринвуде: Надеюсь, что Мейсон останется в испанском футболе

Испания
Обновлено

22-летний вингер может остаться в испанском клубе

Президент Ла Лиги - о Гринвуде: Надеюсь, что Мейсон останется в испанском футболе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что вингер "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд останется в испанском "Хетафе" после окончания аренды.

"Он хороший игрок, и я надеюсь, что Мейсон и в дальнейшем останется в испанском футболе. Это будет хорошо для нас".

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На счету Гринвуда семь голов и пять ассистов в 25 матчах за "Хетафе" в этом сезоне во всех турнирах.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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