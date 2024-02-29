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Президент Ла Лиги - о Гринвуде: Надеюсь, что Мейсон останется в испанском футболе
22-летний вингер может остаться в испанском клубе
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас выразил надежду, что вингер "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Гринвуд останется в испанском "Хетафе" после окончания аренды.
"Он хороший игрок, и я надеюсь, что Мейсон и в дальнейшем останется в испанском футболе. Это будет хорошо для нас".
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На счету Гринвуда семь голов и пять ассистов в 25 матчах за "Хетафе" в этом сезоне во всех турнирах.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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