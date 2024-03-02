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Валенсия - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Яремчук против Лунина в чемпионате Испании – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вы же не забыли, как "Месталья" прошлый раз встретила Винисиуса? Расистский скандал, разборки в Ла Лиге, 45 тысяч евро штрафа для "Валенсии" - все это было очень громко, и во избежание подобного на сей раз на стадионе будет рекордное количество полиции. Вся Испания задается вопросом – справятся ли они? Тем временем нас даже больше интересуют Андрей Лунин и Роман Яремчук — вне сомнения, игроки сборной Украины получат завтра свои минуты.
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Чемпионат Испании, 27-й тур
2 марта 2024. Валенсия, "Месталья"
"Валенсия" 22:00 "Реал" Мадрид
Трансляция – MEGOGO Футбол 1
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