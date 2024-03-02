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Валенсия - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

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Яремчук против Лунина в чемпионате Испании – смотреть онлайн трансляцию матча

Валенсия - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Вы же не забыли, как "Месталья" прошлый раз встретила Винисиуса? Расистский скандал, разборки в Ла Лиге, 45 тысяч евро штрафа для "Валенсии" - все это было очень громко, и во избежание подобного на сей раз на стадионе будет рекордное количество полиции. Вся Испания задается вопросом – справятся ли они? Тем временем нас даже больше интересуют Андрей Лунин и Роман Яремчук — вне сомнения, игроки сборной Украины получат завтра свои минуты.

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Чемпионат Испании, 27-й тур

2 марта 2024. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" 22:00 "Реал" Мадрид

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Валенсия – Реал Мадрид

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Валенсия (Испания) Роман Яремчук Чемпионат Испании Наши за границей Реал (Мадрид) Ла Лига Андрей Лунин
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