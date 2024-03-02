Валенсия - Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Вы же не забыли, как "Месталья" прошлый раз встретила Винисиуса? Расистский скандал, разборки в Ла Лиге, 45 тысяч евро штрафа для "Валенсии" - все это было очень громко, и во избежание подобного на сей раз на стадионе будет рекордное количество полиции. Вся Испания задается вопросом – справятся ли они? Тем временем нас даже больше интересуют Андрей Лунин и Роман Яремчук — вне сомнения, игроки сборной Украины получат завтра свои минуты.

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Чемпионат Испании, 27-й тур

2 марта 2024. Валенсия, "Месталья"

"Валенсия" 22:00 "Реал" Мадрид

Трансляция – MEGOGO Футбол 1

Трансляция матча В эфире Телетрансляція матчу Валенсія - Реал Мадрид Смотреть трансляцию