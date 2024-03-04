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Анчелотти определился с будущим Арды Гюлера на следующий сезон

Испания

Карло считает, что турку необходима практика

Анчелотти определился с будущим Арды Гюлера на следующий сезон

Madridista news

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти принял решение касательно ближайшего будущего полузащитника Арды Гюлера.

Как сообщает журналист Рамон Альварес де Мон, итальянский специалист считает, что лучший вариант для 19-летнего хавбека на данном этапе карьеры - отправиться в аренду на следующий сезон за регулярной игровой практикой.

Отмечается, что к принятию такого решения Анчелотти побудил будущий приход Эндрика и потенциальный трансфер Килиана Мбаппе с "ПСЖ".

В текущем сезоне Гюлер провёл на поле всего лишь 92 минуты в пяти матчах за "Реал". Контракт турка с "королевским" клубом рассчитан до середины 2029 года.

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Карло Анчелотти Реал (Мадрид) трансфер Арда Гюлер
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Источник:
de Mon
Опубликовал: Александр Бураков
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