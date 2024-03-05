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Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Реала

Испания

Конкурент Лунина всё ближе к полному восстановлению

Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе Реала

Фото: Goal.com

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Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа вернулся к командным тренировкам в общей группе, сообщает Rodra.

Бельгийский вратарь порвал крестообразную связку во время предсезонной подготовки, из-за чего не провёл в нынешнем сезоне ещё ни одного матча.

После травмы Куртуа ворота "сливочных" попеременно защищали Андрей Лунин и взятый в аренду из "Челси" Кепа Аррисабалага, однако после нового года украинец прочно закрепился в качестве первого голкипера команды.

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Тибо Куртуа Реал (Мадрид) травма Андрей Лунин тренировка
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Источник:
Rodra
Опубликовал: Александр Бураков
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