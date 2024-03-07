Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Не понимаю, что происходит". Экс-игрок Реала Регилон недоволен количеством игрового времени в Тоттенхэме
Тяжёлые времена для Серхио
Getty Images / Global Images Ukraine
Крайний защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон прокомментировал своё положение в лондонском клубе.
"Я не понимал и по-прежнему не понимаю ситуацию. Во время предсезонной подготовки я был очень счастлив, Постекоглу был доволен мной, персоналом... Я часто выходил на поле, как нормальный игрок.
Я приходил к тренеру с вопросом о том, хочет ли он видеть меня в клубе. Он ответил, что я вхожу в его планы. Это странно, но на следующий день я был отстранён от тренировок и не знал, что произошло.
Я знаю, что могу играть за "шпоры", но во многих аспектах футбола игрок не имеет контроля. И я не хочу оставаться и наблюдать за командой на стадионе.
Не знаю, как планы насчёт футболиста могут измениться за один день. Не думаю, что дело в выступлениях. Причина в другом: футбол - это бизнес", - цитирует Регилона журналист Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне испанский латераль провёл за "Тоттенхэм" лишь семь матчей. Ранее Регилон выступал в составе "Реала", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".
Популярное сейчас
- "Мы платим кучу денег, так что заткнитесь". Гвардиола назвал причину тяжёлого графика Манчестер Сити
- Анчелотти - после 1:1 с Лейпцигом: Мы сыграли плохо, надо признать свою вину
- Мадридские тореадоры, вызов Шевченко-младшего и потенциальный конкурент Мудрика. Главные новости за 6 марта
- Испанская прокуратура требует почти 5 лет тюрьмы для Карло Анчелотти за сокрытие доходов
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО