"Не понимаю, что происходит". Экс-игрок Реала Регилон недоволен количеством игрового времени в Тоттенхэме

Крайний защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон прокомментировал своё положение в лондонском клубе.

"Я не понимал и по-прежнему не понимаю ситуацию. Во время предсезонной подготовки я был очень счастлив, Постекоглу был доволен мной, персоналом... Я часто выходил на поле, как нормальный игрок.

Я приходил к тренеру с вопросом о том, хочет ли он видеть меня в клубе. Он ответил, что я вхожу в его планы. Это странно, но на следующий день я был отстранён от тренировок и не знал, что произошло.

Я знаю, что могу играть за "шпоры", но во многих аспектах футбола игрок не имеет контроля. И я не хочу оставаться и наблюдать за командой на стадионе.

Не знаю, как планы насчёт футболиста могут измениться за один день. Не думаю, что дело в выступлениях. Причина в другом: футбол - это бизнес", - цитирует Регилона журналист Фабрицио Романо.