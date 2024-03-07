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"Не понимаю, что происходит". Экс-игрок Реала Регилон недоволен количеством игрового времени в Тоттенхэме

Испания

Тяжёлые времена для Серхио

"Не понимаю, что происходит". Экс-игрок Реала Регилон недоволен количеством игрового времени в Тоттенхэме

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Крайний защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон прокомментировал своё положение в лондонском клубе.

"Я не понимал и по-прежнему не понимаю ситуацию. Во время предсезонной подготовки я был очень счастлив, Постекоглу был доволен мной, персоналом... Я часто выходил на поле, как нормальный игрок.

Я приходил к тренеру с вопросом о том, хочет ли он видеть меня в клубе. Он ответил, что я вхожу в его планы. Это странно, но на следующий день я был отстранён от тренировок и не знал, что произошло.

Я знаю, что могу играть за "шпоры", но во многих аспектах футбола игрок не имеет контроля. И я не хочу оставаться и наблюдать за командой на стадионе.

Не знаю, как планы насчёт футболиста могут измениться за один день. Не думаю, что дело в выступлениях. Причина в другом: футбол - это бизнес", - цитирует Регилона журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне испанский латераль провёл за "Тоттенхэм" лишь семь матчей. Ранее Регилон выступал в составе "Реала", "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед".

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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