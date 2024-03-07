Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави - о травме Педри: Всё не так серьёзно, как предполагалось
Комментарий Эрнандеса по поводу состояния Педри
Barca Blaugranes
Главный тренер "Барселоны" Хави оптимистично оценивает процесс восстановления полузащитника команды Педри.
"Мы пытаемся предотвратить травмы. Думаю, мы проделали безупречную работу, особенно Педри. Я уже сказал ему, что это последняя травма. Всё не так серьёзно, как ожидалось. Уверен, после возвращения он станет важным игроком. Он не первый, кто столкнулся с этим.
Уже не в первый раз бывает, что в начале карьеры у футболиста много травм, а потом он больше их не получает. В его юном возрасте нелегко справляться с давлением. Думаю, ему нужно убедить себя в том, что он восстановится, и все будет в порядке", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что
Популярное сейчас
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Верес - Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Тренер Украины U-19: Много детей уехало. Мне кажется, через 5-10 лет они начнут искать свои корни
- Комитет судей не понял решения Мансано в матче Примеры с участием двух украинцев - Marca
- Девушка Криштиану Роналду удивила публику на неделе моды в Париже
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО