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Хави - о травме Педри: Всё не так серьёзно, как предполагалось

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Комментарий Эрнандеса по поводу состояния Педри

Хави - о травме Педри: Всё не так серьёзно, как предполагалось

Barca Blaugranes

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Главный тренер "Барселоны" Хави оптимистично оценивает процесс восстановления полузащитника команды Педри.

"Мы пытаемся предотвратить травмы. Думаю, мы проделали безупречную работу, особенно Педри. Я уже сказал ему, что это последняя травма. Всё не так серьёзно, как ожидалось. Уверен, после возвращения он станет важным игроком. Он не первый, кто столкнулся с этим.

Уже не в первый раз бывает, что в начале карьеры у футболиста много травм, а потом он больше их не получает. В его юном возрасте нелегко справляться с давлением. Думаю, ему нужно убедить себя в том, что он восстановится, и все будет в порядке", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что Педри примет участие в Эль Класико против мадридского "Реала", которое запланировано на 16 апреля.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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