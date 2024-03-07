Хави - о травме Педри: Всё не так серьёзно, как предполагалось

Главный тренер "Барселоны" Хави оптимистично оценивает процесс восстановления полузащитника команды Педри.

"Мы пытаемся предотвратить травмы. Думаю, мы проделали безупречную работу, особенно Педри. Я уже сказал ему, что это последняя травма. Всё не так серьёзно, как ожидалось. Уверен, после возвращения он станет важным игроком. Он не первый, кто столкнулся с этим.

Уже не в первый раз бывает, что в начале карьеры у футболиста много травм, а потом он больше их не получает. В его юном возрасте нелегко справляться с давлением. Думаю, ему нужно убедить себя в том, что он восстановится, и все будет в порядке", - приводит слова испанца Mundo Deportivo.