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Тибо Куртуа вернулся к тренировкам. Лунин обратился к бельгийцу

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Тибо Куртуа вернулся к тренировкам. Лунин обратился к бельгийцу

Фото: TEAMtalk

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Тибо Куртуа вернулся к тренировкам, сообщает Defensa Central.

По информации источника, Тибо Куртуа близок к возвращению после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне. Источник предполагает возвращение 31-летнего бельгийца в апреле. Отмечается, что во время последней тренировки украинец Андрей Лунин сообщил Тибо, что рад его возвращению в строй. Источник добавляет, если прогнозы о возобновлении Куртуа сбудутся, тогда для Лунина матчи против "РБ Лейпциг", "Сельты" и "Осасуны" могут быть последними в этом сезоне.

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Напомним, бельгийский голкипер Куртуа не играл с 10 августа прошлого года из-за разрыва крестообразной связки и последующей операции.

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Источник:
Defensa Central
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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