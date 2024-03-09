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Жирона - Осасуна. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
Довбик и Цыганков против Осасуны в чемпионате Испании – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Через очень сложный отрезок сезона проходит "Жирона". Кураж исчерпан, накопилась усталость, и вдобавок класса у каталонцев маловато, чтобы бороться за места, на которые они замахнулись. Отсюда и сразу 4 осечки в 5 последних матчах. Еще одна – в будущей игре с "Осасуной" – может отбросить "Жирону" на третье место в таблице, но, думается, без боя команда Мичела не сдастся. Тем более, соперник хоть и серьезный, но далеко не топовый.
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Чемпионат Испании, 28-й тур
9 марта 2024. Жирона, "Монтиливи"
"Жирона" 22:00 "Осасуна"
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